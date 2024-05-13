Альтернатива Тelegram: украинские разработчики планируют создать сервис "Дія. Каналы"

Украинские волонтеры, разработавшие приложение для проверки конфиденциальности в мессенджере Тelegram, предложили создать защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія".

Об этом сообщили представители Общественной организации "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко на презентации в агентстве "Укринформ".

По словам Соломыкина, абсолютная безопасность в мессенджерах невозможна. В контексте войны особенно актуальны вопросы безопасности использования Telegram. Вся информация, попадающая в интернет, может оказаться в открытом доступе, чем часто пользуется вражеская сторона.

"Ни один инструмент, ни один мессенджер не может быть на 100% безопасным. Как я уже говорил все, что попадает в интернет, так или иначе может появиться в открытом доступе. Это может быть в результате банальной ошибки человека, пользующегося мессенджером, ошибки на стороне самого мессенджера… или какие-то разработчики могут сливать эту информацию. И поэтому в принципе нет безопасных мессенджеров.

По его словам, когда пользователь отправил другому человеку свои паспортные данные, а затем решил удалить эту информацию, то у большинства платформ на сегодняшний день есть возможность мгновенного удаления, и потом эта информация отфильтровывается с поддерживающих ее серверов. Однако исследование мужчин показало, что в телеграмме после удаления информация сохраняется еще несколько часов.

"Мы не знаем, куда она попадает. Возможно, она действительно удаляется, чтобы не перегружать серверы. Однако сам факт такой "задержки" склоняет нас к тому, что телеграмм опасен для передачи данных. Для личного общения — мы не рекомендуем запрещать в целом любые соцсети, это дело выбора каждого человека. Вместе с этим каждый человек хочет, чтобы его персональные данные были защищены", - отмечает Олешко.

Аналитики подчеркивают, что Telegram – это достаточно опасная вещь, но если придерживаться информационной гигиены, то можно повысить уровень безопасности.

Какая ситуация с Telegram в Украине

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в Украине блокирование Telegram было бы вполне логичным, поскольку его создателем является россиянин, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос да не стоит.

Чтобы хоть как-то нормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Администрация Telegram сначала отказывалась идти на контакт с украинскими властями, но 1 апреля начала рассматривать запрос Службы безопасности Украины по 26 телеграмм-каналов. Если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ, то в Украине могут заблокировать Telegram.