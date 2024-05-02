Основатель Telegram Павел Дуров поделился историей своей связи с украинским языком и Украиной

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем новом сообщении рассказал об отношениях с украинским языком и его изучении. Дуров отметил, что украинский стал первым иностранным языком, на который был переведен его предыдущий проект - соцсеть "ВКонтакте".

"Поскольку семья моей мамы происходит из Украины, я интересовался этим языком еще с подросткового возраста. Меня, как лингвиста по образованию, также увлекали отличия и сходство украинского и русского. Поэтому в 2008 году украинский был первым языком, на который мы перевели интерфейс VK", – пишет Дуров.

Он рассказал, что для реализации украинской страницы ВКонтакте пришлось переписать значительную часть кода, чтобы поддерживать переменные окончания украинской грамматики. Сам Дуров некоторое время пользовался только украинской версией, чтобы не упустить ни одной детали.

"Я был очарован тем, как некоторые слова звучат на украинском, и делал фотографии с произвольными надписями на фоне. Люди в Киеве были очень приветливыми, поэтому с годами я возвращался, чтобы найти новых друзей, которые потом учили меня новым словам", - делится основатель Telegram.

После 2022 года он начал проходить уроки украинского на Duolingo, сейчас понимает около 95% письменного и 85% разговорного языка. Изучение украинского помогло Дурову лучше разбираться и в других славянских языках.

Он подчеркнул, что знание украинского позволяет ему убедиться в честности модерации на платформе Telegram по отношению ко всем сторонам без влияния неточного перевода.

Какая ситуация с Telegram в Украине

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в Украине блокирование Telegram было бы вполне логичным, поскольку его создателем является россиянин, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос да не стоит.

Чтобы хоть как-то нормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Администрация Telegram сначала отказывалась идти на контакт с украинскими властями, но 1 апреля начала рассматривать запрос Службы безопасности Украины по 26 телеграмм-каналов. Если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ, то в Украине могут заблокировать Telegram.

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".