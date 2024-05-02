Засновник Telegram Павло Дуров поділився історією свого зв'язку з українською мовою та Україною

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у своєму новому дописі розповів про стосунки з українською мовою та її вивчення. Дуров зазначив, що українська стала першою іноземною мовою, на яку був перекладений його попередній проєкт - соцмережа "ВКонтакте".

"Оскільки родина моєї мами походить з України, я цікавився цією мовою ще з підліткового віку. Мене, як лінгвіста за освітою, також захоплювали відмінності та схожість української та російської. Тому в 2008 році українська була першою мовою, на яку ми переклали інтерфейс VK", - пише Дуров.

Він розповів, що для реалізації української сторінки "ВКонтакте" довелося переписати значну частину коду, щоб підтримувати змінні закінчення української граматики. Сам Дуров деякий час користувався лише українською версією, аби не пропустити жодної деталі.

"Я був зачарований тим, як деякі слова звучать українською, і робив фотографії з довільними написами на фоні. Люди в Києві були дуже привітними, тому з роками я повертався, щоб знайти нових друзів, які потім навчали мене нових слів", - ділиться засновник Telegram.

Після 2022 року він почав проходити уроки української на Duolingo, зараз розуміє близько 95% писемної та 85% розмовної мови. Вивчення української допомогло Дурову краще розбиратися і в інших слов'янських мовах.

Він наголосив, що знання української дозволяє йому переконатися в чесності модерації на платформі Telegram щодо всіх сторін без впливу неточного перекладу.

Яка ситуація з Telegram в Україні

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, в Україні блокування Telegram було б цілком логічним, оскільки його творцем є росіянин, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Адміністрація Telegram спочатку відмовлялася йти на контакт з українською владою , але 1 квітня почала розглядати запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. Якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ, то в Україні можуть заблокувати Telegram.

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".