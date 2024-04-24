Apple вимагає обмежити доступ українців до певних Telegram-каналів: чи погодиться на це Дуров

Компанія Apple вимагає від засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова обмежити доступ українців до певних Telegram-каналів, тому що вони використовувалися для військової пропаганди. Соцмережа розгляне цей запит і прийме певні зміни.

Про це Дуров написав на своїй сторінці.

Він наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення, ще у лютому 2022 року пропонував обмежити Telegram-канали в Росії та Україні, тому що вони використовувалися для військової пропаганди.

Однак ні українські, ні російські користувачі не зраділи такому і були категорично проти будь-яких обмежень, постатвивши на перше місце свободу доступу до інформації.

Проте, зараз команда месенджеру почала отримувати листи від Apple, в яких компанія вимагає обмежити користувачам в Україні доступ до певних каналів новин.

"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв’ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять із App Store", - написав Дуров.

Він наголосив, що якби вибір блокувати доступ чи ні залежав від компанії, то жодних обмежень для користувачів би не вводилося.

"Якби це повністю залежало нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак не завжди це залежить від нас", - зазначив засновник Telegram.

Дуров підкреслив, що наразі соцмережі забороняє облікові записи та ботів, які збирають координати для військових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. Він просить користувачів повідомляти про помічені випадки порушень цих правил.

Яка ситуація з Telegram в Україні

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, в Україні блокування Telegram було б цілком логічним, оскільки його творцем є росіянин, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Адміністрація Telegram спочатку відмовлялася йти на контакт з українською владою , але 1 квітня почала розглядати запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. Якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ, то в Україні можуть заблокувати Telegram.

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

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