Телеграм містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України - ГУР

Українська розвідка підтверджує, що використання Телеграму несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики.

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Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, пише "Укрінформ".

З цією метою Україна налагоджує діалог з керівництвом всіх соціальних платформ, включаючи Телеграм, з метою створення прозорої взаємодії, яка б відповідала як українським законам, так і міжнародним нормам.

"Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.

Юсов зазначив, що багато хто бажає мати змогу легко усунути будь-яку загрозу за допомогою, скажімо, чарівної кнопки, але, на жаль, такі прості рішення відсутні. В зв'язку з цим, Україна зараз активно працює над налагодженням зв'язку з керівництвом різних соціальних платформ, проте з Телеграмом ситуація найважча.

"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато", - додає Юсов.

Додамо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій зафіксував активну ворожу діяльність у месенджерах. Користувачі з Одещини та Харківщини почали отримувати повідомлення із запрошеннями "обміняти інформацію про Збройні Сили України на долари".

Джерело фото: ua.depositphotos.com