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Телеграмм включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины - ГУР
Украинская разведка подтверждает, что использование Телеграмм несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет "Укринформ".
С этой целью Украина налаживает диалог с руководством всех социальных платформ, включая Телеграмм, с целью создания прозрачного взаимодействия, отвечающего как украинским законам, так и международным нормам.
"Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", – сказал он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Юсов отметил, что многие желают легко устранить любую угрозу с помощью, скажем, волшебной кнопки, но, к сожалению, такие простые решения отсутствуют. В связи с этим, Украина сейчас активно работает над налаживанием связи с руководством различных социальных платформ, однако Телеграмма ситуация самая трудная.
"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграммой выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы действительно много", - добавляет Юсов.
Добавим, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.
Напомним, Центр стратегических коммуникаций зафиксировал активную враждебную деятельность в мессенджерах. Пользователи Одесской и Харьковской области начали получать сообщения с приглашениями "обменять информацию о Вооруженных Силах Украины на доллары".
Источник фото: ua.depositphotos.com