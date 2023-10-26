Украинцев предупредили о рассылке шпионских СМС

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал активную деятельность в мессенджерах и SMS-сообщениях. Пользователи из Одесской и Харьковской области получают сообщения с приглашениями "обменять информацию о Вооруженных Силах Украины на доллары".

В ЦСК сообщают, что за этими предложениями скрывается попытка привлечь людей к передаче конфиденциальной информации в пользу врага через ссылку на Telegram-канал.

Распространение подобных спам-сообщений представляет угрозу национальной безопасности, поскольку вражеские силы могут пытаться получить конфиденциальную информацию о Вооруженных силах Украины и критической инфраструктуре.

"Если вам поступило сообщение с таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в Тelegram ...", ни в коем случае не открывайте его и не переходите по ссылкам, которые там размещены", - говорится в сообщении.

В центре призвали всех украинцев игнорировать такие враждебные предложения и не реагировать на них, поскольку передача информации об ВСУ, критической инфраструктуре и любом сотрудничестве с врагом может привести к уголовной ответственности и нанести значительный ущерб защитникам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что враг запустил очередную ИПСО в социальных сетях, которая имеет целью разжечь ненависть к жителям Львовской области. В соцсети TikTok появился хэштег "Фортеця Львов", под которым опубликован иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут".