Очередная ИПСО: россияне пытаются поссорить украинцев и вызвать ненависть к жителям Львовщины

Враг запустил очередную ИПСО в социальных сетях, которая имеет целью разжечь ненависть к жителям Львовской области. В соцсети TikTok появился хэштег "Фортеця Львов", под которым опубликован иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту, и высмеиваются высокие цены на аренду квартир. Горожане обвиняют в том, что вроде бы они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность.

Как правило, видео публикуют либо на пустых аккаунтах, либо на страницах, где уже есть много роликов с изменой.

Таким примитивным образом россияне пытаются разжечь ненависть внутри Украины, настраивая жителей разных областей друг против друга.

В ЦСК подчеркивают, что сейчас важно помнить, что враг у украинцев один, и это – Россия. И безопасных мест в Украине не будет ни в одной области до полной победы.

Россияне пользуются такими "вбросами" довольно часто. ЦСК фиксировал похожее враждебное ИПСО в Одесской области: после атак по инфраструктуре и исчезновению света россияне запускали в регионе месседж о том, что "в Киеве и Львове свет есть, потому что власть любит эти города больше".

Также для одесситов россияне придумали дезинформацию о "черных трансплантологах", которые отправляют органы убитых одесситов во Львов, а после ежедневных ракетных обстрелов в Одессе, в июле запускался месседж о том, что Киев хорошо охраняется ПВО, а об Одессе, мол, забыли.

Отметим, что с начала контрнаступления с украинскими военными массово стали связываться родственники из РФ. Это одна из российских информационных спецопераций против Украины, чтобы эмоционально давить на украинских защитников.