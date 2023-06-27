Украинцев предупредили о вражеской ИПСО по поводу холеры на юге Украины

Враг запустил очередную волну фейков о якобы вспышке холеры в некоторых регионах Украины из-за разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, на телефоны украинцев в Signal приходят сообщения якобы от имени Министерства здравоохранения Украины, что в ряде областей зафиксирована вспышка холеры.

"Такая информация – это очередная вражеская ИПСО, целью которой является дестабилизация и усиление панических настроений среди населения", - говорится в сообщении.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев в случае получения такого уведомления блокировать его отправителя.

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, после подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.