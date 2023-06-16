Забруднення Дніпра перевищило норму у 28 тисяч разів, купання у Чорному морі заборонено, - Ляшко

Після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.

За його словами, вода у Дніпрі забруднена у десятки тисяч разів більше норми.

"У 28 тисяч разів було перевищення по певних показниках. Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання", - повідомив Ляшко.

Він зауважив, що очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах інфекційних хвороб.

Ляшко наголосив, що вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

"Це заборонено повністю. І плюс заборонено купання у Чорному морі на українському узбережжі. Там є забруднення, бо вода з Дніпра потрапляє в Чорне море", - підкреслив Ляшко.

Він додав, що поки МОЗ не може спрогнозувати, коли очистяться Чорне море та Дніпро.

Як заявив раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях з 19 червня буде заборонено купатися у водоймах та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води суттєво погіршуються.

Крім того, в акваторії Чорного моря в Одеському районі виявлено три проби води з сальмонелою та кишковою інфекцією.