Загрязнение Днепра превысило норму в 28 тысяч раз, купание в Черном море запрещено, - Ляшко

После подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью BBC.

По его словам, вода в Днепре загрязнена в десятки тысяч раз больше нормы.

"В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям. Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку инфекционных болезней.

Ляшко подчеркнул, что вся акватория ниже Каховской дамбы не пригодна для использования и купания.

"Это запрещено полностью. И плюс запрещено купание в Черном море на украинском побережье. Там есть загрязнение, потому что вода из Днепра попадает в Черное море", - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что пока Минздрав не может спрогнозировать, когда очистятся Черное море и Днепр.

Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях с 19 июня будет запрещено купаться в водоемах и вылавливать рыбу, поскольку показатели речной и морской воды существенно ухудшаются.

Кроме того, в акватории Черного моря в Одесском районе обнаружены три пробыводы с сальмонеллой и кишечной инфекцией.