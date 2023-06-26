Киевлянам рассказали, безопасно ли пить водопроводную воду

Качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам, а информация о холерной палочке не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

Там отметили, что сейчас в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде.

В свою очередь в "Киевводоканале" отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующего ДСанПиН пока нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека", - подчеркнули в "Киевводоканале".

Там напомнили, что информация о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно публикуется на официальном сайте "Киевводоканала " и странице Facebook .

Киевлян призвали доверять только официальным источникам информации.

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, после подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

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