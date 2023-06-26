Киянам розповіли, чи безпечно пити водопровідну воду

Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, а інформація про холерну паличку не відповідає дійсності .

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

Там зазначили, що наразі у мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

Своєю чергою у "Київводоканалі" наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини", - підкреслили в "Київводоканалі".

Там нагадали, що інформація про якість води поверхневих джерел водопостачання та питної води в Києві щодня публікується на офіційному сайті "Київводоканалу" та сторінці у Facebook.

Киян закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.

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