Українців попередили про ворожу ІПСО щодо холери на півдні України

Ворог запустив чергову хвилю фейків про нібито спалах холери у деяких регіонах України через руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, на телефони українців у Signal приходять повідомлення начебто від імені Міністерства охорони здоров’я України, що у низці областей зафіксовано спалах холери.

"Така інформація – це чергова ворожа ІПсО, метою якої є дестабілізація та посилення панічних настроїв серед населення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Центр протидії дезінформації закликав українців у разі отримання такого повідомлення блокувати його відправника.

Нагадаємо, як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Вся акваторія нижче за Каховську греблю, а також українське узбережжя Чорного моря непридатні для використання та купання.