Используют личные контакты: в ГУР предупредили о новой ИПСО россиян

С начала контрнаступления с украинскими военными массово стали связываться родственники из РФ. Это одна из российских информационных спецопераций против Украины, чтобы эмоционально давить на украинских защитников.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По его словам, использование личных и родственных контактов – метод, которым активно пользовались и советские спецслужбы.

Юсов объяснил, что в случае грамотного исполнения, в результате такой ИПСО кто-то из украинских военных может согласиться на более глубокое общение, которое враг использует в свою пользу.

Он отметил, что любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является либо намеренно организованным, либо, по меньшей мере, контролируемым. Это означает, что информация, передаваемая в рамках этого контакта, даже от родственника, контролируется россиянами.

Представитель разведки добавил, что в российской ИПСО могут участвовать кто-угодно: родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники. По его словам, есть истории, когда на связь выходят люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями, а здесь они появляются с какими-то личными историями или предложениями.

Чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки эмоционально давить на защитников Украины и украинцев, подчеркнул Юсов.

"Мы увидим еще огромное количество совершенно невероятных и отвратительных попыток так называемой России реализовывать ИПСО против Украины и украинцев. Как на территории Украины, так и за рубежом", – отметил он.

В Службе безопасности Украины также заявили, что враг ищет какие-либо способы дестабилизировать ситуацию в Украине и стойкость украинских защитников, потому что не имеет успехов на поле боя.

"Попытки влиять на военнослужащих через родственников в РФ – тоже часть таких ИПСО. Это может делаться с целью сбора информации или вербовки, но чаще всего – для снижения доверия к решениям военно-политического руководства и всеобщему расшатыванию общества", – объясняет СБУ в комментарии LIGA.net .

Напомним, что течение прошлой недели в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на один километр. Продвижение вперед по этим направлениям со времени начала наступления составляет 8,6 километров. Всего с начала наступления Украинские войска освободили 169 кв. км в южном направлении.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении напряженная и резко меняется. Контроль над определенными территориями может изменяться несколько раз в сутки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте, и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.