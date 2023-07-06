Россия стоит на грани гражданской войны: украинская разведка перехватила секретные данные МВД РФ

Российское общество разорвано на две части. В настоящее время страна-агрессор Россия созрела до гражданской войны.

Об этом в интервью The Times рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он рассказал о перехваченных военной разведкой Украины секретных данных российского Министерства внутренних дел, где отражены настроения населения РФ во время мятежа так называемого ЧВК "Вагнер".

По словам начальника ГУР МО Украины, МВД государства-агрессора использует шпионское программное обеспечение нового поколения, позволяющее отслеживать отдельные якобы защищенные мессенджеры, а также тенденции в соцсетях и региональных СМИ России.

Согласно секретным данным МВД РФ, которые проанализировала украинская военная разведка, во время мятежа 24 и 25 июня владелец "Вагнера" Евгений Пригожин имел поддержку населения 17 из 46 регионов России, а российский диктатор Владимир Путин - 21-го. В частности, последний мог рассчитывать на лояльность Москвы, но не Санкт-Петербурга, а самая низкая поддержка Путина зафиксирована в Дагестане.

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усугубится", - пояснил Буданов.

По мнению начальника ГУР МО Украины, внутренняя турбулентность в России и лишение Путина власти может оказаться полезным для Украины. Население РФ поддерживает войну, но только когда смотрит ее по телевизору:

"Но как только кто-то из них получает повестку о призыве, начинает искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", - сказал Буданов, добавив, что никто в главных российских городах не хочет продолжать войну с Украиной.

Он также отметил снижение уровня угрозы на находящейся под контролем российских оккупантов Запорожской АЭС.

"Мы предпринимаем определенные действия в этой сфере, как публичные, так и непубличные. Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", ― сказал начальник ГУР МО Украины.

Ранее Буданов сообщал, что после попытки вооруженного мятежа в РФ ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.