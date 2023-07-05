Разведка Британии проанализировала влияние попытки мятежа Пригожина на российскую силовую систему

Неудачный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России обострил разногласия среди российских силовиков.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня, а заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля, которое транслировалось по телевидению.

По информации разведки, сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с "Вагнером", начиная со службы в Сирии с 2017 года. В то же время, на видео попал разговор Евкурова с Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.

Аналитики добавили, что, хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров российской армии, и любые официальные санкции против него могут вызвать спор.

"Упавшее на старших офицеров подозрение подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина ухудшил существующие линии раскола в российской системе национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, военные аналитики считают, что будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует подчинить наемников Министерству обороны.