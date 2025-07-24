Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

-0,00

EUR

48,98

+0,12

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,25

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украине подтверждено только $22 млрд из необходимых $35 млрд на 2026 год: продолжаются переговоры с МВФ

МВФ
Украине не хватает $13 млрд внешнего финансирования на 2026 год / Depositphotos

Украине на 2026 год нужно $35 миллиардов внешнего финансирования, но пока подтверждено только $22 миллиарда. Об остальных $13 миллиардах продолжаются переговоры с международными партнерами, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ).

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

"Мы понимаем, что 2026 год сейчас предусматривает получение, а наши ожидания на этом, собственно, базируются - на сценарии в $35 млрд долларов внешнего финансирования, из которых $22 млрд долларов подтверждены", - подчеркнул он.

По его словам, вся украинская команда работает над тем, чтобы четко определить все источники, из которых Украина должна получать достаточный и стабильный объем международной финансовой помощи. А насчет тех средств, которых не хватает, сейчас продолжаются соответствующие переговоры с МВФ.

Глава НБУ также добавил, что частью этих переговоров станет взаимодействие с МВФ. В настоящее время идет работа над формированием новой, обновленной программы сотрудничества и расширенного финансирования. Эта программа должна учесть новые реалии, связанные с рисками безопасности, динамикой восстановления макроэкономической ситуации и геополитикой.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий также прокомментировал вопрос сокращения международных резервов на $4 млрд.

"Сокращение на $4 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом связано, прежде всего, с более высоким спросом на импортные товары на фоне более широкого дефицита бюджета, а также меньшими объемами экспорта из-за ситуации с урожаями и отменой льготного режима торговли с Европейским Союзом", - добавил он.

Напомним, НБУ прогнозирует сохранение международной поддержки Украины. В 2025 году ожидается поступление примерно $54 млрд внешней финансовой помощи, из которых страна уже получила почти $24 млрд.

Автор:
Татьяна Бессараб