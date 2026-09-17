Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2026 года

Продолжается 1667-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Садки, Товстодубово, Кореньок, Кучеровка, Бессалевка, Нескучное, Павловка, Иволжанское, Садки, Рожковичи, Потаповка, Бачевск, Малая Слободка, Горки, Рынежка, Рыжевка Слобода. Также обстреляны Логи Черниговской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных Чуйковка, Сумы, Пустогород, Кучеривка, Хотинь Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, семь пунктов управления и точек запуска БПЛА, три артиллерийских системы и позиции артиллерии окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка и возле Лимана, Вильчи, Старицы.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры шесть раз атаковали в сторону Шейковки, Лимана и в районах Новоегоровки, Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия вблизи Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного, Торецкого, а также в направлениях Николайполья, Павловки, Новогригоровки, Кучерового Яра, Свободного.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 31-ю атаку. Враг проявлял активность в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Новое Шахово, Торецкое, Ганновка, Новый Донбасс, Дорожное, Доброполье, Покровск, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Березового и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял три попытки продвинуться в сторону Воздвиженки, Новоселовки и в районе населенного пункта Доброполье.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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