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Потери врага по состоянию на 16 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1666 сутки полномасштабной войны составляют 1 511 530 человек.
Потери России в войне на 16 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек;
- танков – 12 345 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 339 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 49 820 (+27) ед;
- РСЗО – 2 132 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 642 (+4) ед;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) ед;
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 149 557 (+374) ед;
- специальная техника – 4692 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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