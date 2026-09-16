Фон дер Ляен объявила три шага помощи Украине: поддержка зимой, ПВО и санкции против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о трех основных направлениях поддержки Украины на ближайшую перспективу. ЕС планирует усилить помощь в преддверии зимы, ускорить укрепление украинской ПВО и усилить контроль за соблюдением санкций против России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Помощь Украине накануне зимы

По словам фон дер Ляйен, ЕС намерен поддерживать Украину на фоне ожидаемого сложного отопительного сезона и продолжения российских атак. Она подчеркнула, что Европа планирует использовать все доступные инструменты для поддержки Украины.

Первым направлением Фон дер Ляен назвала масштабную поддержку Украины в зимний период.

ЕС вместе с международными партнерами планирует оказывать гуманитарную помощь, а также помогать Украине укреплять системы энергоснабжения и теплоснабжения.

Усиление ПВО и совместное производство

Вторым направлением станет укрепление украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Фон дер Ляен сообщила, что ЕС уже одобрил закупку американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые должны быть как можно быстрее доставлены Украине. В то же время, в Евросоюзе планируют уменьшать зависимость от одного поставщика средств противовоздушной обороны.

Для этого ЕС намерен совместно с Украиной разрабатывать доступную модульную систему противоракетной обороны. Основой такого сотрудничества станет проект FREYJA, предполагающий сочетание украинского боевого опыта и технологий с европейскими производственными возможностями.

Отдельно фон дер Ляен объявила о запуске новой программы совместных проектов с украинскими оборонными компаниями. Для ее финансирования планируется использовать остатки средств из фонда SAFE.

Ранее Еврокомиссия уже одобрила дополнительные 6,1 млрд евро для Украины на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ужесточение санкций против России

Третьим направлением фон дер Ляен назвала дальнейшее давление на Россию из-за санкций.

По ее словам, ЕС должен сосредоточиться не только на введении новых ограничений, но, прежде всего, на обеспечении выполнения уже действующих санкций.

Еврокомиссия отмечает, что за последний год ЕС продолжал санкционное давление на Россию и уже ввел 21 пакет санкций против РФ и ее союзников.

Фон дер Ляен также подчеркнула, что поддержка Украины остается одним из ключевых направлений политики ЕС в сфере безопасности и обороны.

Напомним, на фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту на 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.