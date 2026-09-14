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После ссоры из США Канада присоединится к кредиту для Украины на 90 млрд евро от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни / Офис президента

На фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту в 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Оттава и Брюссель планируют договориться о размере канадского взноса до начала октябрьского саммита ЕС в Монреале. В результате Канада станет второй страной вне европейского блока, которая будет участвовать в кредитной программе для Киева. Ранее к ней подключилась Великобритания.

Как уточнили собеседники FT, канадский премьер-министр Марк Карни стремится укрепить альянс либеральных государств, отданных одним ценностям, в противовес президенту США Дональду Трампу. Участие Канады в предоставлении кредита Украине Карни рассчитывает показать Европе свою преданность союзникам.

Канада уже выделила Украине около $4,7 млрд на военную помощь, а на прошлой неделе Карни и украинский президент Владимир Зеленский договорились о «столетнем партнерстве» между двумя странами.

FT напоминает, что Канада надеется заключить и другие соглашения с ЕС, чтобы получить помощь в торговой войне с США. Разногласия США и Канады обострились в прошлом месяце, когда торговые переговоры стран провалились. США – крупнейший торговый партнер Канады. Ежегодный товарооборот составляет 620 млрд евро. Объем торговли Канады с Европой значительно меньше – около 130 млрд. евро.

Больше о 90 миллиардах евро кредита

23 апреля Европейский Союз официально утвердил заем для Киева в размере 90 миллиардов евро.

Министерство финансов сообщило, что в 2026 и 2027 годах Украина должна получать по 45 миллиардов евро.

В 2026 году Украина рассчитывает получить 28,3 млрд евро оборонной поддержки в рамках этой программы.

В общей сложности за два года примерно 30 миллиардов евро из общей суммы пойдут на бюджетную поддержку через действующие инструменты финансовой помощи, остальные 60 миллиардов евро — на военную помощь Украине.

25 июня в госбюджет поступил первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро в рамках этого же займа, а впоследствии Украина получила еще 3,8 млрд евро.

Автор:
Светлана Манько

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