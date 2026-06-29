Украина направит €28,3 млрд помощи ЕС на оружие и военную технику

Кабинет министров утвердил механизм использования 28,3 млрд евро, которые Украина ожидает получить от Европейского Союза в 2026 году в поддержку обороны. Средства будут направлены на закупку вооружения, военной техники и оборудования, а также на прямое финансирование украинских оборонных производителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Средства ЕС на оборону

Кабинет министров утвердил механизм использования средств Европейского Союза, которые Украина получит в 2026 году для поддержки оборонной сферы. В этом году государство рассчитывает привлечь 28,3 млрд евро, которые будут направлены на закупку вооружения, военной техники и необходимого оборудования.

Новый порядок предполагает два основных механизма финансирования. Первый – прямое финансирование контрактов с украинскими производителями оборонной продукции. Это позволит предприятиям увеличить производственные мощности, стабильно планировать работу и выполнять долгосрочные заказы.

Второй механизм предполагает оперативные международные закупки через специализированные организации. Такой подход позволит быстрее поставлять Украине критически важные компоненты и готовое вооружение.

Закупки будут осуществляться в соответствии с перечнем оборонной продукции, который получил положительное заключение Европейской комиссии. В то же время, использование европейских средств будет находиться под постоянным мониторингом, аудитом и контролем в соответствии с требованиями ЕС.

В рамках программы Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы предусмотрено до €90 млрд финансирования. Из этой суммы до 60 млрд евро могут быть направлены непосредственно на обеспечение оборонных потребностей Украины.

Отметим, что украинский рынок наземных роботизированных комплексов в 2026 году переходит от этапа прототипов и малых партий к масштабному контрактированию. Государство уже планирует закупки на десятки тысяч систем, однако скорость развития отрасли будет зависеть не только от спроса, но и от доступа к комплектующим, финансированию, кадрам и стабильному планированию.