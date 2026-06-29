Кабмин направит €60 млрд помощи ЕС на оборону

Кабинет министров утвердил порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа в поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Это открывает возможность направить европейское финансирование на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинских военных.

По ее словам, средства ЕС будут использоваться не только для импорта вооружения, но и для прямого финансирования контрактов с украинскими производителями оборонной продукции.

Также предусмотрено проведение закупок через международные организации по их процедурам. Правительство ожидает, что это позволит ускорить поставки необходимых комплектующих и готового вооружения.

Отдельно документ предусматривает механизмы мониторинга, контроля, аудита и отчетности в соответствии с требованиями Европейского Союза. Это должно обеспечить прозрачное использование привлеченного финансирования.

Свириденко напомнила, что соглашение об Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Программа предусматривает кредитный инструмент ЕС в объеме до 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Из общей суммы 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины. Уже в 2026 году Украина рассчитывает получить 28,3 млрд. евро оборонной поддержки в рамках этой программы.

Напомним, несколько дней назад Европейский Союз перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Он является частью масштабного кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро, рассчитанного на ближайшие два года.