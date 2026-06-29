Кабмін спрямує €60 млрд допомоги ЄС на оборону

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Це відкриває можливість спрямовувати європейське фінансування на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українських військових.

За її словами, кошти ЄС використовуватимуть не лише для імпорту озброєння, а й для прямого фінансування контрактів з українськими виробниками оборонної продукції.

Також передбачено проведення закупівель через міжнародні організації за їхніми процедурами. Уряд очікує, що це дасть змогу пришвидшити постачання необхідних комплектуючих та готового озброєння.

Окремо документ передбачає механізми моніторингу, контролю, аудиту та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу. Це має забезпечити прозоре використання залученого фінансування.

Свириденко нагадала, що угоду про Ukraine Support Loan було підписано та ратифіковано наприкінці травня. Програма передбачає кредитний інструмент ЄС обсягом до 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Із загальної суми 60 млрд євро планується спрямувати на оборонні потреби України. Уже в 2026 році Україна розраховує отримати 28,3 млрд євро оборонної підтримки в межах цієї програми.

Нагадаємо, кілька днів тому Європейський Союз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі понад 3,2 мільярда євро. Він є частиною масштабного кредитного пакета загальним обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на найближчі два роки.