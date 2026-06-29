Соняшник дорожчає: аналітики назвали нові ціни на сировину

Минулого тижня в Україні почав дорожчати соняшник. Ціни пішли вгору через те, що на міжнародному ринку зросла вартість соняшникової олії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

Втім, зазначають експерти, позитивна динаміка в обох сегментах — як на сировину, так і на готову олію — поки що залишається несуттєвою.

Закупівельні ціни переробних підприємств на соняшник наразі коливаються в межах 32 800–33 800 грн/т CPT.

На ринку фіксується поступове завершення сезону переробки соняшнику та сої. Частина заводів уже готується до переорієнтації на ріпак — підприємства планують стати на профілактичний ремонт, після чого почнуть роботу з новим врожаєм.

Проте стрімкого зростання обсягів переробки ріпаку в липні очікувати не варто. На заваді можуть стати два фактори:

Зсув термінів збирання врожаю;

врожаю; Прогнозовані дощі у низці регіонів України, що сповільнить надходження достатніх фізичних обсягів сировини на заводи.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.