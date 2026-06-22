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Ціни на соняшник зросли: чому переробники працюють на межі рентабельності

соняшник
Українські фермери не поспішають продавати запаси соняшнику / Depositphotos

Минулого тижня соняшник в Україні дещо подорожчав, проте значного стрибка цін не відбулося. Ринок стримує низька вартість соняшникової олії, через яку маржа українських переробників залишається мінімальною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

Стримувальним фактором стало те, що світові ціни на соняшникову олію не показали помітного збільшення, через що маржа українських переробників залишається на мінімальному рівні.

Ставка на шрот 

Для компенсації низької рентабельності переробні підприємства намагалися покращити фінансові показники за рахунок реалізації супутньої продукції.

Зокрема, ціни на соняшниковий шрот упродовж звітного періоду зросли до 12 000–13 000+ грн/т на умовах самовивозу (FCA).

Наразі закупівельні ціни на соняшник, залежно від регіону та логістики, варіюються в межах 32 000–34 000 грн/т СРТ (із доставкою на завод) за умови базової олійності сировини на рівні 48–50%.

Дефіцит пропозиції та очікування аграріїв

Оператори ринку відзначають низьку активність з боку постачальників — пропозиція сировини на ринку залишається обмеженою.

За словами переробників, фермери наразі погоджуються продавати соняшник за ціною від 32 000–32 500 грн/т безпосередньо з господарств (з місця).

При цьому в окремих випадках очікування аграріїв є ще вищими, а ціни пропозиції сягають 34 000–35 000 грн/т без урахування витрат на транспортування.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.

Автор:
Тетяна Бесараб