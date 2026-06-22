Цены на подсолнечник выросли: почему производители работают на грани рентабельности

На прошлой неделе подсолнечник в Украине несколько подорожал, однако значительного скачка цен не произошло. Рынок сдерживает низкую стоимость подсолнечного масла, из-за которого маржа украинских переработчиков остается минимальной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ИА "АПК-Информ".

Сдерживающим фактором стало то, что мировые цены на подсолнечное масло не показали заметного увеличения, поэтому маржа украинских переработчиков остается на минимальном уровне.

Ставка на шрот и актуальные индикативы

Для компенсации низкой рентабельности перерабатывающие предприятия пытались улучшить финансовые показатели за счет реализации сопутствующей продукции.

В частности, цены на подсолнечный шрот за отчетный период выросли до 12 000–13 000+ грн/т на условиях самовывоза (FCA).

В настоящее время закупочные цены на подсолнечник, в зависимости от региона и логистики, варьируются в пределах 32 000–34 000 грн/т СРТ (с доставкой на завод) при базовой масляности сырья на уровне 48–50%.

Дефицит предложения и ожидания аграриев

Операторы рынка отмечают низкую активность со стороны поставщиков – предложение сырья на рынке остается ограниченным.

По словам переработчиков, фермеры соглашаются продавать подсолнечник по цене от 32 000–32 500 грн/т непосредственно с хозяйств (с места).

При этом в отдельных случаях ожидания аграриев еще выше, а цены предложения достигают 34 000–35 000 грн/т без учета расходов на транспортировку.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.