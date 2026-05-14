Цены на подсолнечник снова пойдут вверх: сколько будут платить аграриям за тонну

Украинские фермеры сдерживают продажу подсолнечника / Depositphotos

Стоимость подсолнечника в Украине сохраняет потенциал к росту, несмотря на временную коррекцию на мировых рынках из-за геополитических новостей и падений нефтяных котировок. Аналитики прогнозируют возврат цен на уровень 34–35 тыс. грн за тонну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в пределах ВАР.

На прошлой неделе на сырьевых рынках наблюдалась волна понижения цен. Заявления Дональда Трампа по поводу возможного урегулирования конфликта с Ираном спровоцировали падение цен на нефть и биржевые активы.

Как следствие, подсолнечное масло на физическом рынке подешевело на 10–15 долларов на тонне, что заставило украинских переработчиков снизить закупочные цены.

Аграрии сдерживают продажи

Несмотря на попытки заводов покупать дешевле, рынок не отреагировал на увеличение предложения. Украинские фермеры не спешат продавать запасы, сосредоточившись на посевной кампании.

Кроме того, аграриям выгоднее реализовывать кукурузу, что позволяет держать подсолнечник "до лучших времен".

Дефицит на заводах

Фундаментальные факторы работают в пользу роста цен. Сейчас подсолнечное масло стоит дешевле соевого, хотя исторически оно должно быть дороже. Эта недооцененность создает предпосылки для ценового скачка в ближайшее время.

Ситуацию обостряет критически низкое предложение сырья внутри страны.

"Предложение подсолнечника сейчас очень низкое, и даже крупные заводы работают с минимальными запасами сырья — максимум на две недели. Некоторые компании сегодня закупают только по 300–700 тонн в неделю, что является очень малыми объемами для рынка. Можно ожидать, что рынок вернется к ценовому уровню 34–35 тыс. грн/т", — подытоживают аналитики.

Напомним, в 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.

Автор:
Татьяна Бессараб