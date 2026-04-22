Цены на подсолнечное масло в портах Украины достигли максимума за 4 года: сколько стоит тонна

В украинских портах четвертую неделю подряд зафиксировано стремительное подорожание нерафинированного подсолнечного масла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

Только за последний месяц цены спроса выросли на 30 USD/т, достигнув отметки, которую рынок не видел последние четыре года.

По состоянию на 22 апреля 2026 года стоимость продукции закрепилась на уровне 1320 USD/т СРТ-порт.

Эксперты связывают такой скачок прежде всего с ситуацией на мировом рынке. Удорожание нефти повлекло цены на все растительные масла.

В частности, рост стоимости пальмового и соевого масел на международных биржах автоматически повысил интерес трейдеров к украинскому подсолнечному продукту.

Помимо внешнего влияния цены подталкивает внутренняя ситуация в Украине. В настоящее время наблюдается ограниченное количество предложений подсолнечника от аграриев.

Производители сдерживают продажи в ожидании еще более высоких цен, что заставляет переработчиков повышать стоимость закупки сырья.

Напомним, в 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.