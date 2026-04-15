Производство подсолнечника в Украине сократится до 12,8 млн тонн: как это повлияет на рынок масла

В сезоне 2026/27 в Украине ожидается снижение производства основных масличных культур. Урожай подсолнечника может сократиться на 15% до 12,8 млн т, рапса – на 8% до 4 млн т, а сои – на 24% до 4,7 млн т.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Зерновой биржи.

Согласно последним прогнозам, несмотря на увеличение площадей под подсолнечником на 6% (до 5,4 млн га), общий сбор культуры снизится. Площади под соей сократятся на 11% до 1,8 млн га.

Отмечается, что общая площадь под масличными составит 8,6 млн га, что соответствует среднему показателю за последние 5 лет.

В настоящее время перерабатывающие мощности в Украине (как крупные, так и малые предприятия) оцениваются в 20 млн т в год. Прогнозируется, что в 2026/27 МГ Украина увеличит объемы переработки подсолнечника на 1,7 млн т до 12,7 млн т, рапса – на 0,9 млн т до 2 млн т, однако сократит переработку сои на 0,1 млн т до 3 млн т.

Соответственно производство подсолнечного масла вырастет на 15% до 5,5 млн т, рапсового – на 25% до 820 тыс т, а соевого уменьшится на 3% до 551 тыс т.

Благодаря наращиванию переработки экспорт подсолнечного масла вырастет до 5 млн т, а рапсового — на 84% до 825 тыс. т. Экспорт соевого масла незначительно уменьшится до 550 тыс. т. Основным рынком сбыта для украинской продукции остается Европейский Союз.

Эксперты отмечают, что Украина останется одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, а основным рынком сбыта масличных культур и продуктов переработки будет ЕС.

Напомним, в 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.