Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производство подсолнечника в Украине сократится до 12,8 млн тонн: как это повлияет на рынок масла

Производство подсолнечника в Украине сократится / Depositphotos

В сезоне 2026/27 в Украине ожидается снижение производства основных масличных культур. Урожай подсолнечника может сократиться на 15% до 12,8 млн т, рапса – на 8% до 4 млн т, а сои – на 24% до 4,7 млн т.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Зерновой биржи.

Согласно последним прогнозам, несмотря на увеличение площадей под подсолнечником на 6% (до 5,4 млн га), общий сбор культуры снизится. Площади под соей сократятся на 11% до 1,8 млн га.

Отмечается, что общая площадь под масличными составит 8,6 млн га, что соответствует среднему показателю за последние 5 лет.

В настоящее время перерабатывающие мощности в Украине (как крупные, так и малые предприятия) оцениваются в 20 млн т в год. Прогнозируется, что в 2026/27 МГ Украина увеличит объемы переработки подсолнечника на 1,7 млн т до 12,7 млн т, рапса – на 0,9 млн т до 2 млн т, однако сократит переработку сои на 0,1 млн т до 3 млн т.

Соответственно производство подсолнечного масла вырастет на 15% до 5,5 млн т, рапсового – на 25% до 820 тыс т, а соевого уменьшится на 3% до 551 тыс т.

Благодаря наращиванию переработки экспорт подсолнечного масла вырастет до 5 млн т, а рапсового — на 84% до 825 тыс. т. Экспорт соевого масла незначительно уменьшится до 550 тыс. т. Основным рынком сбыта для украинской продукции остается Европейский Союз.

Эксперты отмечают, что Украина останется одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, а основным рынком сбыта масличных культур и продуктов переработки будет ЕС.

Напомним, в 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.

Автор:
Татьяна Бессараб
