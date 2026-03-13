Цены на подсолнечник достигли максимума на фоне подорожания масла и скачка курса доллара

Рост котировок на украинское подсолнечное масло в портах Черного моря вызвал очередную волну подорожания подсолнечника на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зерновой биржи.

Рост цен на растительное масло

Отмечается, что цены спроса на украинское подсолнечное масло за неделю выросли на 10-15 долларов за тонну до 1280-1290 долларов за тонну с поставкой в порты Черного моря, что привело к дальнейшему росту цен на подсолнечник в Украине.

Из-за блокирования Венгрией и Словакией 90 млрд евро помощи от ЕС курс доллара на межбанке подскочил на 1,4% (до 44,3 грн/$).

Такая девальвация гривни существенно подогрела закупочные цены на агропродукцию, поскольку напрямую они привязаны к валютным экспортным контрактам.

Динамика закупочных цен

В течение недели закупочные цены на подсолнечник в Украине выросли на 500-900 грн/т до 29800-31200 грн/т (для масличности 50%) с доставкой на завод, но долларовые цены остались неизменными или снизились до уровня 590-620 $/т без НДС.

Благодаря росту курса доллара переработчики получили дополнительные 300-400 грн/т маржи, что позволяет предлагать более высокие цены за большие партии товара.

Фермеры продолжают сдержанно продавать подсолнечник небольшими партиями в ожидании дальнейшего роста цен, однако им следует учесть, что в любой момент цены на нефть могут упасть, что приведет к снижению цен на растении масла.

Мировое производство растет

Мартовский отчет USDA неожиданно повысил прогноз мирового урожая подсолнечника на 2 млн т (до 54,12 млн т). В частности, ожидания по Аргентине выросли на 1,5 млн т, а Украины — на 0,5 млн т. Такое увеличение предложения несколько сдерживает рост цен на подсолнечное масло.

Ранее Электронная зерновая биржа Украины сообщала, что в результате войны в Иране нефть подорожала на 15%, а газ — на 30%, что впоследствии повысит стоимость удобрений. Тем не менее, цены на украинскую кукурузу и другое зерно падают: спрос на Ближнем Востоке сократился, а экспортные перспективы остаются под давлением.