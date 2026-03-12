Запланована подія 2

Колебания цен на нефть поддерживают высокие цены на растительные масла

Конфликт в Персидском заливе влияет на мировые цены на растительные масла. / Pixabay

Колебания мировых цен на нефть на фоне конфликта в Персидском заливе поддерживают высокие котировки растительных масел.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зерновой биржи.

Мировые цены на растительные масла растут

Война с Ираном, которая длится уже 13 дней, продолжает влиять на мировые рынки. Из-за атак на нефтегазовую инфраструктуру Ближнего Востока и угрозу судоходству в Ормузском проливе цены на нефть снова начали расти.

Майские фьючерсы на нефть Brent после падения до $87,5 за баррель быстро восстановились: в среду они выросли до $92, а утром достигли $100 за баррель. Для стабилизации рынка страны G7 планируют использовать 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, а США могут дополнительно выделить еще 120 млн баррелей.

Колебания нефтяных котировок влечет за собой резкие изменения биржевых цен на растительные масла. В частности, майские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa Malaysia выросли до 4499 рингитов за тонну (около $1150), что на 11% больше начала конфликта.

Дополнительную поддержку ценам оказывает рост спроса: экспорт пальмового масла из Малайзии в начале марта вырос на 37,9-45,3%. В то же время, запасы в стране сократились до 2,7 млн тонн — минимума за четыре месяца.

Цены на соевое масло на бирже CBOT за месяц поднялись на 15,7% до $1478 за тонну. На рынке подсолнечного масла рост пока сдержан: поставки в Индию подорожали до $1420–1425 за тонну.

Эксперты отмечают, что рынки остаются под влиянием геополитической напряженности, однако ожидают возможное снижение цен на нефть после завершения конфликта.

Напомним, 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.

Автор:
Ольга Опенько