Война на Ближнем Востоке повышает расходы аграриев: более 1,4 млн грн дополнительно на горючее

Удорожание дизельного горючего до 74-79 грн за литр резко увеличивает расходы украинских аграриев во время весенней посевной кампании. Для хозяйства с земельным банком 1000 гектаров дополнительные расходы могут превысить 1,4 млн. грн. Особенно остро это почувствуют малые и средние хозяйства. Дополнительное давление создает и удорожание минеральных удобрений, что может увеличить себестоимость посевной.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук во время брифинга.

Удорожание дизельного горючего из-за конфликта в Иране

"Существует проблема с топливом. До эскалации на Ближнем Востоке цена на оптовую закупку для товаропроизводителей достигала 55 грн за литр дизтоплива. Сегодня эта цена колеблется в пределах 74-79, а в отдельные дни превышала 80 грн за литр", - отметил Марчук.

По его словам, подорожание горючего значительно увеличивает расходы на возделывание земли.

"В среднем хозяйство с земельным банком 1000 гектаров потребляет 70 литров дизеля на гектар. Учитывая повышение цены примерно на 19 грн за литр, дополнительные расходы составляют около 1400 грн на гектар, что в итоге дает около 1,4 млн грн дополнительных затрат для такого предприятия", - сказал эксперт.

Это особенно остро ощутимо для малого и среднего бизнеса, у которого нет таких больших запасов, подчеркнул Марчук.

"К тому же не все делают запасы в условиях, когда нужно соблюдать правила безопасности, ведь существует угроза обстрелов и невозможно предугадать, какой будет ситуация на твоем предприятии", - добавил он.

Нехватка минеральных удобрений

Кроме того, еще одной проблемой для весенней посевной кампании есть недостаток минеральных удобрений и рост их стоимости.

Марчук напомнил, что часть минеральных удобрений попадает под ограничения при перевозке морским транспортом из-за того, что они взрывоопасны. В частности, речь идет об аммиачной селитре.

Аграрные ассоциации обращались в Министерство экономики с просьбой совместно с военными и региональными властями урегулировать вопросы импорта удобрений по морю, сказал эксперт.

Речь шла о возможности пропуска судов с известняково-аммиачной селитрой, ведь она безопасна.

Пока этих разрешений еще нет, хотя посевная кампания уже началась. Поэтому часть удобрений аграрии могут не успеть внести вовремя, подчеркнул Марчук.

"В настоящее время идут переговоры о возможности ввоза необходимых объемов удобрений хотя бы летом - для подготовки к осенней кампании посева озимых культур", - заявил он.

Война на Ближнем Востоке также оказывает влияние на рынок энергоносителей и приводит к удорожанию газа. Это, в свою очередь, повышает стоимость производства минеральных удобрений, в частности карбамида.

"Дополнительная нагрузка только по минеральным удобрениям будет около 20-25% к цене, на которую не рассчитывали аграрии", – прогнозирует Марчук.

В Украине стартовала весенняя посевная кампания. Из-за морозной и снежной зимы полевые работы в большинстве регионов начнут позже, чем в предыдущие годы. Традиционно первыми в посеянном примут участие Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) сообщал, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.