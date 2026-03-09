Старт весенней посевной: повлияют ли цены на топливо и погода на производство

В Украине стартует весенняя посевная кампания. Из-за морозной и снежной зимы полевые работы в большинстве регионов начнут позже, чем в предыдущие годы. Традиционно первыми в посеянном примут участие Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщили в Министре экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Аграрии имеют запас основных ресурсов для весенней посевной по меньшей мере на несколько недель, а часто – и на несколько месяцев. Это необходимо, ведь агропроизводство имеет долгий цикл: один урожай в год требует тщательной подготовки заранее. Также заблаговременно закуплено горючее для проведения полевых работ, поэтому на старте посевного дефицита ресурсов не наблюдает.

Повлияет ли подорожание горючего на стоимость сельхозпродукции в 2026 году

По словам Высоцкого, горючее в структуре себестоимости отдельных культур может составлять 10-15%, поэтому даже при его удорожании влияние на конечную себестоимость продукции оценивается на уровне 1-2%. Следовательно, вероятный рост стоимости горючего пока не имеет критического влияния на производство.

Как погодные условия могут изменить себестоимость и урожай в 2026 году

Большинство озимых культур успешно перезимовали. В большинстве регионов потери не превышают 3-5%. В Кировоградской области возможны потери до 30-40% посевов озимых, в Винницкой – до 20-30%, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской – до 10-20%.

В Минэкономики отметили, что озимые культуры обычно занимают лишь 20-30% структуры посевов, в целом потери производства будут значительно меньше. По словам замминистра, на национальном уровне погодные условия этой зимой не создают угроз для продовольственной безопасности.

Повлияет ли фронт на посевную в 2026 году

В Минэкономики заявили, что площади посевов яровых культур в 2026 году не изменятся и останутся примерно на уровне прошлого года. Это относится и к прифронтовым регионам, где аграрии планируют засевать все доступные и безопасные земли. Сообщается, что за последний период разминировано около 30-40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось, что весенняя посевная в Украине может столкнуться с рядом экономических вызовов, среди которых дефицит минеральных удобрений и возможные перебои с дизельным топливом. В частности, прогнозируется, что цены на аммиачную селитру и карбамид могут вырасти .