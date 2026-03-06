Запланована подія 2

Новости
Начало весенних работ: сколько озимых в 2026 году придется пересевать

посевная
Аграрии начинают активную фазу весенней посевной / Depositphotos

Большинство озимых культур в Украине успешно перенесли зимний период. В целом потенциальные потери посевов или площадь требующих пересева территорий не превышают 10%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что такие показатели позволяют аграриям уверенно входить в активную фазу весенних полевых работ.

По его словам, более сложная ситуация в отдельных областях, где озимые могли ослабнуть из-за погодных "качелей" зимы.

Самые высокие риски в Кировоградской области: там часть посевов может потребовать пересева на площади до 40%.

В Винницкой области возможны потери на уровне 20–30%. В пределах 10–20% пересев или усиленная подкормка может потребоваться также в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Высоцкий также напомнил о начале активного этапа весенней посевной. Благоприятная погода позволила аграриям в большинстве областей начать подкормку озимых и подготовку почвы к севу яровых культур.

В частности, ключевыми вызовами остаются нестабильность цен на горючее и рост стоимости удобрений, что обусловлено кризисными явлениями в энергетическом секторе.

"Сельское хозяйство является одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. Поэтому колебания на топливном рынке очень чувствительны для аграриев в период посевной. Фактически доступность минеральных удобрений и нефтепродуктов являются двумя ключевыми факторами, которые влияют на проведение весенней посевной", - объяснил чиновник.

Напомним, украинские аграрии в 2026 году планируют сохранить общие площади под зерновыми и масличными культурами на уровне 21,2 млн га. Пшеница и ячмень могут продемонстрировать рост, а кукуруза может потерять небольшую часть площадей.

Автор:
Татьяна Бессараб