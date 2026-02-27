Запланована подія 2

Зерновая ассоциация дала прогноз на посевную-2026: какие культуры выиграют, а какие потеряют

Поле
Пшеница и ячмень возрастут, кукуруза немного сократится / Pixabay

Украинские аграрии в 2026 году планируют сохранить общие площади под зерновыми и масличными культурами на уровне 21,2 млн га. Пшеница и ячмень могут продемонстрировать рост, а кукуруза может потерять небольшую часть площадей.

Об этом сообщили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В Украине традиционно выращивают 6 основных зерновых и масличных культур:

  • кукуруза,
  • пшеница,
  • ячмень,
  • подсолнечник,
  • соя,
  • рапс.

Это обусловлено спросом на эти культуры как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Общая площадь под зерновыми культурами (пшеница, кукуруза, ячмень) в 2026 году, по оценке аналитиков УЗА, почти не изменится и составит 11050 тыс. га против 10815 тыс. га в 2025 году.

Прогноз по посеву пшеницы

По прогнозам зерновой ассоциации, в новом сезоне площади под пшеницей будут примерно такими же, как и в прошлом году, с незначительным ростом – 5,25 млн га против 5 млн га прошлого сезона.

Прогноз посева ячменя и кукурузы

В 2026 году ячменя будет посеяно 1 400 тыс. га, что немного превышает площадь в прошлом году 1 315 тыс. га, отмечают аналитики.

Кукурузы в новом году аграрии могут посеять на площади 4,4 млн га (в 2025 – 4,5 млн га).

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Хоменко рассказал Delo.ua, где именно прогнозируется сокращение посева кукурузы и почему.

По его словам, перераспределение в сторону уменьшения посева кукурузы прогнозируется на юге страны из-за засушливых климатических обстоятельств.

"Мы понимаем, что кукуруза, как культура там уже малопригодна для выращивания из-за малого объема влаги", - сказал Хоменко.

В северных и западных регионах, более или менее обеспеченных влагой, ожиданий уменьшения посевов кукурузы нет, добавил гендиректор УКАБ.

По оценке УЗА, в общей сложности площади посевов зерновых и масличных в новом сезоне составят около 21,2 млн га, что примерно соответствует прошлогоднему показателю 21,6 млн. га.

Возможное влияние на сокращение площадей могут играть проблемы с логистикой экспорта зерновых и масличных, доступность минеральных удобрений, погодные условия и в целом мировое предложение той или иной культуры на мировом рынке.

"Конечно, потеря территорий в результате боевых действий тоже влияет на площади, которые аграрии могут засеять", - сообщили в ассоциации.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль сообщал Delo.ua, что из-за нехватки удобрений есть риск, что страна может недобрать до 10% урожая зерновых. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн.

Всеукраинский Аграрный Совет (УАР) и Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) обратились в правительственные министерства с призывом срочно разрешить импорт известняково-аммиачной селитры через морские порты. Ведь критическая нехватка азотных удобрений перед весенней посевной грозит сокращением урожая до 20%.

Автор:
Анна Мурашко