Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зернова асоціація дала прогноз на посівну-2026: які культури виграють, а які втратять

Поле
Пшениця та ячмінь зростуть, кукурудза трохи скоротиться / Pixabay

Українські аграрії у 2026 році планують зберегти загальні площі під зерновими і олійними культурами на рівні 21,2 млн га. Пшениця та ячмінь можуть продемонструвати зростання, а кукурудза може втратити невелику частину площ. 

Про це Delo.ua повідомили в Українській зерновій асоціації (УЗА).

В Україні традиційно вирощують 6 основних зернових та олійних культур:

  • кукурудза, 
  • пшениця, 
  • ячмінь, 
  • соняшник, 
  • соя,
  • ріпак.

Це зумовлено попитом на ці культури як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Загальна площа під зерновими культурами (пшениця, кукурудза, ячмінь) у 2026 році, за оцінкою аналітиків УЗА, майже не зміниться й становитиме 11 050 тис. га проти 10 815 тис. га у 2025 році. 

Прогноз щодо посіву пшениці 

За прогнозами зернової асоціації, в новому сезоні площі під пшеницею будуть приблизно такими ж як і минулого року, з незначним зростанням – 5,25 млн га проти 5 млн га минулого сезону. 

Прогноз посіву ячменю та кукурудзи 

У 2026 році ячменю буде посіяно 1 400 тис. га, що трішки перевищує площі минулого року 1 315 тис. га, зазначають аналітики. 

Кукурудзи в новому році аграрії можуть посіяти на площі 4,4 млн га (у 2025 – 4,5 млн га).

Генеральний директор асоціації  "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко розповів Delo.ua де саме прогнозується скорочення посіву кукурудзи та чому. 

За його словами, перерозподіл в бік зменшення посіву кукурудзи прогнозується на півдні країни через посушливі кліматичні обставини.

"Ми розуміємо, що кукурудза, як культура там вже є малопридатною для вирощування через малий обсяг вологи", - сказав Хоменко. 

В північних та західних регіонах, які більш-менш забезпечені вологою, очікувань щодо зменшення посівів кукурудзи немає, додав гендиректор УКАБ. 

За оцінкою УЗА, загалом площі посівів зернових та олійних в новому сезоні становитимуть  близько 21,2 млн га, що приблизно відповідає минулорічному показнику 21,6 млн.

Можливий вплив на скорочення площ можуть відігравати проблеми з логістикою експорту зернових та олійних, доступність мінеральних добрив, погодні умови та загалом світова пропозиція тієї чи іншої культури на світовому ринку. 

"Звісно, втрата територій у результаті бойових дій теж впливає на площі, які аграрії можуть засіяти", - повідомили в асоціації.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль повідомляв Delo.ua, що через нестачу добрив є ризик, що країна може недобрати до 10% врожаю зернових. Загалом очікується врожай  орієнтовно на рівні 50 млн тонн.  

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) та Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) звернулися до урядових міністерств із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти. Адже критична нестача азотних добрив перед весняною посівною загрожує скороченням врожаю до 20%

Автор:
Анна Мурашко