Зернова асоціація дала прогноз на посівну-2026: які культури виграють, а які втратять

Українські аграрії у 2026 році планують зберегти загальні площі під зерновими і олійними культурами на рівні 21,2 млн га. Пшениця та ячмінь можуть продемонструвати зростання, а кукурудза може втратити невелику частину площ.

Про це Delo.ua повідомили в Українській зерновій асоціації (УЗА).

В Україні традиційно вирощують 6 основних зернових та олійних культур:

кукурудза,

пшениця,

ячмінь,

соняшник,

соя,

ріпак.

Це зумовлено попитом на ці культури як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Загальна площа під зерновими культурами (пшениця, кукурудза, ячмінь) у 2026 році, за оцінкою аналітиків УЗА, майже не зміниться й становитиме 11 050 тис. га проти 10 815 тис. га у 2025 році.

Прогноз щодо посіву пшениці

За прогнозами зернової асоціації, в новому сезоні площі під пшеницею будуть приблизно такими ж як і минулого року, з незначним зростанням – 5,25 млн га проти 5 млн га минулого сезону.

Прогноз посіву ячменю та кукурудзи

У 2026 році ячменю буде посіяно 1 400 тис. га, що трішки перевищує площі минулого року 1 315 тис. га, зазначають аналітики.

Кукурудзи в новому році аграрії можуть посіяти на площі 4,4 млн га (у 2025 – 4,5 млн га).

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко розповів Delo.ua де саме прогнозується скорочення посіву кукурудзи та чому.

За його словами, перерозподіл в бік зменшення посіву кукурудзи прогнозується на півдні країни через посушливі кліматичні обставини.

"Ми розуміємо, що кукурудза, як культура там вже є малопридатною для вирощування через малий обсяг вологи", - сказав Хоменко.

В північних та західних регіонах, які більш-менш забезпечені вологою, очікувань щодо зменшення посівів кукурудзи немає, додав гендиректор УКАБ.

За оцінкою УЗА, загалом площі посівів зернових та олійних в новому сезоні становитимуть близько 21,2 млн га, що приблизно відповідає минулорічному показнику 21,6 млн.

Можливий вплив на скорочення площ можуть відігравати проблеми з логістикою експорту зернових та олійних, доступність мінеральних добрив, погодні умови та загалом світова пропозиція тієї чи іншої культури на світовому ринку.

"Звісно, втрата територій у результаті бойових дій теж впливає на площі, які аграрії можуть засіяти", - повідомили в асоціації.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль повідомляв Delo.ua, що через нестачу добрив є ризик, що країна може недобрати до 10% врожаю зернових. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн.

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) та Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) звернулися до урядових міністерств із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти. Адже критична нестача азотних добрив перед весняною посівною загрожує скороченням врожаю до 20%.