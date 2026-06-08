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Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

X Міжнародний форум "Медіація і право": як бізнесу керувати конфліктами та ризиками в умовах постійних змін

X Міжнародний форум "Медіація і право": як бізнесу керувати конфліктами та ризиками в умовах постійних змін
X Міжнародний форум "Медіація і право": як бізнесу керувати конфліктами та ризиками в умовах постійних змін

Український бізнес працює в реальності постійних змін, які стали частиною щоденного управління. Рішення доводиться ухвалювати швидко, часто в ситуації неповної інформації, змін у регулюванні, нових податкових підходів, ризиків для інвестицій, складних перемовин із партнерами, клієнтами, державою чи власними командами. У такому середовищі стійкість компанії проявляється в тому, як бізнес комунікує назовні та всередині, проходить через конфліктні ситуації та репутаційні ризики, зберігає довіру клієнтів і партнерів та вміє вчасно знаходити конструктивні рішення.

Про ці виклики сьогодні багато говорять у бізнес-середовищі. Зокрема, цієї весни на Business Wisdom Summit 2026 звучали теми захисту активів, збереження фінансування, виходу на нові ринки, адаптації до змін і побудови сильних команд у новій реальності. В цьому контексті медіація та інші альтернативні способи вирішення спорів починають дедалі частіше сприйматись цілком прикладним інструментом для бізнесу. Вони допомагають не витрачати ресурси на затяжне протистояння, більш ефективно керувати ризиками, не руйнувати ділові відносини та найголовніше – повертати конфлікт у площину керованого рішення.

Українська академія медіації запрошує бізнес-спільноту долучитися до X Міжнародного форуму "Медіація і право", який відбудеться 8-13 червня 2026 року онлайн. Форум об’єднає українських та міжнародних експертів у сфері медіації, права, переговорів, ADR та врегулювання спорів. Це простір для розмови про сучасні підходи до роботи з конфліктами, зокрема у комерційних, трудових, договірних, транскордонних, судових і соціально чутливих контекстах.

Учасники отримають доступ до подій форуму, записів заходів та електронні сертифікати участі.

🗓 8-13 червня 2026 року, Zoom
🌐 Робочі мови: українська та англійська із синхронним перекладом
🔗 Реєстрація: https://mediation.ua/forum/2026

Захід організовується Українською академією медіації в межах Проєкту "CONSENT: підвищення в Україні ролі альтернативного способу вирішення спорів з фокусом на медіацію" за фінансової підтримки Європейського Союзу.