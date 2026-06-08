Географія онлайн-платежів: які країни приносять найбільше грошей українським компаніям

Український бізнес дедалі активніше працює з міжнародними клієнтами, які вже формують значну частку онлайн-доходів. Попри домінування внутрішніх платежів, іноземні картки забезпечують суттєво більший середній чек і займають близько третини загального обороту. Найбільше коштів українським компаніям надходить зі США, Польщі, Великої Британії та Німеччини

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення WayForPay.

Українські онлайн-платежі: загальна картина

За даними WayForPay, у 2025 році через українські картки було здійснено 20,5 млн транзакцій на загальну суму ₴18,57 млрд. Це понад 90% усіх онлайн-оплат за кількістю операцій.

Попри домінування внутрішнього ринку, міжнародні платежі відіграють дедалі важливішу роль у доходах українського бізнесу.

Іноземні клієнти витрачають більше

Середній чек за українськими картками у 2025 році становив близько ₴906. Водночас платежі з іноземних карток сягали в середньому ₴3 279.

Таким чином, міжнародні покупці витрачають більш ніж у 3,5 раза більше за одну транзакцію. Саме завдяки цьому іноземні картки формують майже третину загального обороту, попри меншу кількість операцій.

Для бізнесу це означає, що вихід на зовнішні ринки може значно сильніше впливати на виручку, ніж розширення внутрішньої аудиторії.

Глобальні тренди e-commerce

Зростання ролі міжнародних платежів відповідає світовим тенденціям електронної комерції. За оцінками аналітиків, транскордонна торгівля вже забезпечує близько 20% глобального e-commerce і продовжує швидко зростати.

Додатково цьому сприяє зміна поведінки споживачів. За даними DHL Cross-Border Buying Report, майже половина покупців у світі щонайменше раз на місяць замовляє товари за кордоном, а 16% роблять це щотижня або частіше.

Лідери міжнародних платежів

У 2025 році найбільше онлайн-оплат українському бізнесу надійшло зі США — понад ₴1,31 млрд. На другому місці Польща з результатом близько ₴947 млн.

До четвірки лідерів також увійшли Велика Британія та Німеччина.

Таку географію частково пояснює наявність великих українських громад у цих країнах, а також високий рівень розвитку цифрових платежів і e-commerce.

Стабільність у 2026 році

У 2026 році структура ключових ринків майже не змінилася. США, Польща, Велика Британія та Німеччина залишаються основними країнами за обсягами онлайн-оплат.

До активних ринків також входять Чехія, Канада, Ізраїль, Іспанія та Італія.

Зміна ролі міжнародних платежів

Міжнародні транзакції поступово перестають бути додатковим каналом і стають окремим напрямом розвитку для українського бізнесу.

Йдеться не лише про продаж товарів, а й про експорт цифрових продуктів, онлайн-сервісів, консультацій та IT-рішень, що посилює позиції України на глобальному ринку e-commerce.

Нагадаємо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій.