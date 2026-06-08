География онлайн-платежей: какие страны приносят больше денег украинским компаниям

Украинский бизнес все активнее работает с международными клиентами, уже формирующими значительную долю онлайн-доходов. Несмотря на доминирование внутренних платежей, иностранные карточки обеспечивают значительно больший средний чек и занимают около трети общего оборота. Больше всего средств украинским компаниям поступает из США, Польши, Великобритании и Германии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение WayForPay.

Украинские онлайн-платежи: общая картина

По данным WayForPay, в 2025 году через украинские карты было совершено 20,5 млн транзакций на общую сумму ₴18,57 млрд. Это более 90% всех онлайн-оплат по количеству сделок.

Несмотря на доминирование внутреннего рынка, международные платежи играют все более важную роль в доходах украинского бизнеса.

Иностранные клиенты тратят больше

Средний чек по украинским карточкам в 2025 году составлял около ₴906. В то же время платежи с иностранных карт достигали в среднем ₴3 279.

Таким образом, международные покупатели тратят более чем в 3,5 раза больше одной транзакции. Именно благодаря этому иностранные карточки формируют около трети общего оборота, несмотря на меньшее количество операций.

Для бизнеса это означает, что выход на внешние рынки может оказывать значительно сильнее влияние на выручку, чем расширение внутренней аудитории.

Глобальные тренды e-commerce

Рост роли международных платежей отвечает мировым тенденциям электронной коммерции. По оценкам аналитиков, трансграничная торговля уже обеспечивает около 20% глобального e-commerce и продолжает быстро расти.

Дополнительно этому способствует изменение поведения потребителей. По данным DHL Cross-Border Buying Report, почти половина покупателей в мире по меньшей мере раз в месяц заказывает товары за границей, а 16% делают это еженедельно или чаще.

Лидеры международных платежей

В 2025 году наибольшее количество онлайн-оплат украинскому бизнесу поступило из США — более 1,31 млрд. рублей. На втором месте Польша с результатом около 947 миллионов.

В четверку лидеров также вошли Великобритания и Германия.

Такая география частично объясняет наличие крупных украинских общин в этих странах, а также высокий уровень развития цифровых платежей и e-commerce.

Стабильность в 2026 году

В 2026 г. структура ключевых рынков почти не изменилась. США, Польша, Великобритания и Германия остаются основными странами по объемам онлайн-оплат.

В активные рынки также входят Чехия, Канада, Израиль, Испания и Италия.

Изменение роли международных платежей

Международные транзакции постепенно перестают быть дополнительным каналом и становятся отдельным направлением развития украинского бизнеса.

Речь идет не только о продаже товаров, но и экспорте цифровых продуктов, онлайн-сервисов, консультаций и IT-решений, что усиливает позиции Украины на глобальном рынке e-commerce.

Напомним, в 2025 году количество операций с платежными карточками украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций.