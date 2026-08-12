Товари для Сил оборони можуть звільнити від ПДВ та ввізного мита

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкти №15463-1 і №15464-1, які розширюють податкові та митні пільги на товари для потреб сил безпеки і оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Законопроєкти передбачають звільнення від ввізного мита та ПДВ комплектуючих, які імпортуються для виробництва товарів оборонного призначення та надалі постачаються силам безпеки і оборони.

Пільга має застосовуватися незалежно від джерела фінансування таких поставок. Тобто вона поширюватиметься і на оборонні товари, виробництво яких фінансується коштом іноземних держав або їхніх органів.

Окремі зміни стосуються квадроциклів і мотовсюдиходів, які постачаються для потреб сил безпеки і оборони. Операції з їх ввезення в Україну та постачання всередині країни пропонують звільнити від ПДВ і акцизного податку, а імпорт — також від ввізного мита.

Що передбачають зміни

Законопроєкт №15463-1 вносить зміни до Податкового кодексу, а №15464-1 — до Митного кодексу. Вони зареєстровані 6 серпня 2026 року як альтернативні відповідно до законопроєктів №15463 та №15464, поданих 3 серпня.

Базові законопроєкти №15463 і №15464 були зосереджені на розширенні пільг саме під час ввезення товарів оборонного призначення. Альтернативний пакет №15463-1 та №15464-1 формулює пільги ширше: крім звільнення від ПДВ і мита імпортних складових для виробництва оборонної продукції незалежно від джерела її фінансування, він передбачає окремий режим для квадроциклів і мотовсюдиходів, які постачаються силам безпеки і оборони. Для них пропонується скасувати ПДВ та акциз не лише при імпорті, а й при постачанні всередині України, а при ввезенні — також звільнити від мита.

Саме альтернативні №15463-1 і №15464-1 Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Верховна Рада вже розширила податкові пільги на імпорт товарів для потреб оборони. Зокрема, від ПДВ звільнили ввезення товарів, необхідних для виробництва та модернізації дронів, машин механізованого розмінування, засобів радіоелектронної боротьби та іншого оборонного обладнання.