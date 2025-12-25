Імпорт оборонних товарів без мит: що змінюється з 26 грудня

З 26 грудня 2025 року в Україні набирають чинності закони №4709-ІХ та №4710-ІХ, які передбачають розширення переліку та продовження дії пільг зі сплати митних платежів при імпорті окремих товарів оборонного призначення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Митні пільги для оборонної сфери

Ухваленими законами розширено та уточнено механізми податкового стимулювання імпорту товарів оборонного й енергетичного призначення.

Зокрема, перелік товарів, що ввозяться в Україну зі звільненням від ПДВ, доповнено симуляторами бойових дій. Пільга поширюється на імпорт для потреб правоохоронних органів, Міністерства оборони, Збройних сил України та інших військових формувань.

Також розширено перелік виробничих операцій, у межах яких розробники та виробники безпілотників, машин механізованого розмінування й засобів протидії технічній розвідці можуть імпортувати товари без сплати митних платежів. Відтепер податкові пільги застосовуються не лише для виробництва та ремонту, а й для модернізації продукції оборонного призначення.

Окремо врегульовано питання зміни цільового використання імпортованих товарів. Йдеться про випадки, коли обладнання виявилося непридатним до використання, було знищене або втрачено внаслідок аварій чи форс-мажорних обставин, а також коли виробник відмовляється від його подальшого застосування за умови сплати митних платежів або вивезення товарів за межі України.

Крім того, продовжено строки дії податкових пільг. До 2027 року звільнення від мит і податків діятиме для безпілотних літальних апаратів, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць та іншого обладнання, що ввозиться як підприємствами, так і громадянами. До 2029 року пільги збережуться для обладнання відновлюваної енергетики, зокрема гідравлічних турбін, вітрогенераторів та супутніх систем.

