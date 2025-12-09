Запланована подія 2

Оборонні підприємства отримали понад 1,5 млрд грн на відновлення діяльності

Виробники оборонно-промислового комплексу України отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності після ворожих атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля. 

Він зазначив, що влітку 2025 року було оновлено механізм фінансування оборонних підприємств. Це дозволило оперативно направляти кошти на ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення виробництва.

Паралельно розробляється комплексний план заходів для захисту ОПК від майбутніх ударів, який включає:

  • зміну географії виробництва;
  • релокацію (дублювання) критично важливих потужностей;
  • переміщення виробництв із районів, де застосовуються крилаті авіаційні боєприпаси (КАБи);
  • будівництво підземних виробничих комплексів.

Міністерство оборони наголошує, що ці кроки спрямовані на створення безпечних умов для розвитку українського ОПК та забезпечення українських військових усім необхідним.

Зауважимо, потенціал українського оборонно-промислового комплексу до 2026 року може сягнути 60 мільярдів доларів, з яких понад 35 мільярдів припадатиме на виробництво далекобійних засобів ураження.

Автор:
Тетяна Гойденко