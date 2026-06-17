Понад 83 млн грн штрафів: НБУ захищатиме санкції проти Банку Альянс у суді

Національний банк заявив про намір захищати в суді правомірність санкцій, застосованих до Банку Альянс за порушення вимог фінансового моніторингу. Фінустанова оскаржила рішення регулятора, який у 2025 році наклав на банк два штрафи на загальну суму 83,5 млн грн та виніс письмове застереження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ захищатиме в суді штрафи

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність застосованих до Банку Альянс заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції, накладені регулятором у жовтні 2025 року, які банк вирішив оскаржити в судовому порядку.

Тоді НБУ застосував до фінустанови два штрафи на загальну суму 83,475 млн грн, а також письмове застереження.

Перший штраф у розмірі 67,575 млн грн було накладено через неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За оцінкою регулятора, це призвело до низки порушень, зокрема:

недоліків у розробці, впровадженні та оновленні внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

відсутності достатніх процедур для ефективного управління ризиками;

неналежного управління ризиками, пов’язаними з новими продуктами, послугами та технологіями;

порушень під час проведення належної перевірки клієнтів;

неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу;

несвоєчасного або неповного надання Національному банку інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду;

недоліків у документуванні рішень і заходів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, Банк Альянс отримав ще один штраф - у розмірі 15,9 млн грн. Підставою стали порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів та управління ризиками.

Зокрема, НБУ виявив:

неналежне виконання процедур перевірки клієнтів;

недостатні заходи контролю щодо клієнтів із високим рівнем ризику;

порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу;

недоліки в документуванні заходів фінансового моніторингу;

незастосування додаткових заходів перевірки щодо клієнтів, кінцеві бенефіціари яких є членами сімей політично значущих осіб.

Окрім штрафів, регулятор виніс банку письмове застереження. Причиною стало неналежне ведення клієнтських анкет - під час перевірки було встановлено, що до окремих анкет не вносилися відомості, достовірність яких підтверджувалася наявними в банку документами.

У Національному банку наголосили, що вважають застосовані заходи впливу обґрунтованими та мають намір захищати свою позицію під час судового розгляду.

Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що в суді захищатиме правомірність штрафу, накладеного на АТ “МІБ” (банк, який пов’язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.