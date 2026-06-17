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НБУ наклав понад 600 тисяч гривень штрафів на фінансові компанії

НБУ
Три фінансові компанії потрапили під санкції НБУ / НБУ

Національний банк України застосував штрафи та письмові застереження до трьох фінансових компаній. Підставою стали недостовірні дані у звітності, а також недоліки в системах корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Щодо накладення штрафів

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній - "Бізнес-Партнер", "Форвард Фінанс" та "МІА Груп". Причиною стали порушення вимог щодо подання регуляторної звітності та недоліки в системах внутрішнього контролю.

Зокрема, до компаній "Бізнес-Партнер" і "Форвард Фінанс" регулятор застосував штрафні санкції та письмові застереження. У НБУ зазначили, що установи подали звітність із недостовірними даними та не забезпечили належне функціонування комплексної й ефективної системи внутрішнього контролю.

Компанію "Бізнес-Партнер" оштрафовано на 432,35 тис. грн. Крім сплати штрафу протягом місяця після набрання чинності рішенням, компанія має до 15 липня 2026 року усунути порушення вимог щодо корпоративного управління та внутрішнього контролю, а також виконати вимоги, визначені у письмовому застереженні.

Для "Форвард Фінанс" сума штрафу становить 172,94 тис. грн. Компанія також зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця та до 7 липня 2026 року усунути виявлені недоліки, на які вказав регулятор.

Відповідні рішення Національний банк ухвалив за порушення правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Щодо письмового застереження

Окремо Національний банк застосував до компанії "МІА Груп" захід впливу у вигляді письмового застереження. Під час нагляду регулятор виявив недоліки в діяльності установи та порушення вимог нормативних документів, що регулюють порядок авторизації надавачів фінансових послуг, а також організацію системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній.

У НБУ наголосили, що компанія зобов’язана в установлені строки усунути всі виявлені порушення та недоліки, зазначені у письмовому застереженні.

Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що в суді захищатиме правомірність штрафу, накладеного на АТ “МІБ” (банк, який пов’язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.

Автор:
Ольга Опенько