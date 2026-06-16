Нацбанк захищатиме штраф для банку Порошенка у суді

Національний банк заявив, що в суді захищатиме правомірність штрафу, накладеного на АТ “МІБ” (банк, який пов’язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ захищатиме в суді штраф

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до АТ "МІБ" через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій:

1) Штраф у розмірі 13 515 000,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що полягає у невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до:

неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема неналежного виконання обов’язку щодо оцінки ризик-профілю банку та виявлення відповідних критеріїв ризику клієнтів відповідно до внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;

неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, включно з посиленими заходами належної перевірки, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 та частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ;

несвоєчасного або неповного надання на запити інспекційної групи достовірної інформації та документів, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 44 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та санкційного нагляду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами);

впровадження системи автоматизації, яка не забезпечує повного виконання банком обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що є порушенням підпункту 9 пункту 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами).

2) Письмове застереження за порушення вимог, зокрема пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду" (зі змінами, внесеними постановою від 29.07.2024 № 93), у частині несвоєчасного забезпечення автоматизації формування типових форм відповідей, визначених у додатку 1 до Положення № 90.

Про ділову репутацію Порошенка

Нацбанк України 28 квітня 2025 року вирішив, що бізнес-репутація Петра Порошенка є "небездоганною". Це стосується його як головного власника Міжнародного інвестиційного банку.

Рішення було ухвалено через те, що, згідно з українськими законами, якщо держава накладає на людину санкції (а РНБО ввела їх проти Порошенка безстроково), НБУ автоматично був зобов'язаний визнати його ділову репутацію "небездоганною". Власники банків за законом повинні мати ідеальну репутацію. Оскільки Порошенко володіє МІБ опосередковано через свій інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", це рішення НБУ поставило під питання його право зберігати контроль над банком.

Сам Порошенко заявив, що розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а "по суті став виконавцем політичного замовлення".

Про банк

АТ "МІБ" (Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк") – український універсальний банк, який продовжує активно працювати на фінансовому ринку. Банк має ліцензію Національного банку України та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Серед власників банку – колишній президент України Петро Порошенко, який володіє найбільшою часткою, та його син Олексій Порошенко. АТ "МІБ" надає широкий спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Національний банк України здійснює постійний нагляд за діяльністю МІБ і, у разі виявлення порушень, застосовує відповідні заходи впливу.