Ділову репутацію Петра Порошенка НБУ визнав небездоганною: що буде з його банком

У зв’язку із застосуванням санкцій до Петра Порошенка Національний банк України визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в Акціонерному товаристві “Міжнародний інвестиційний банк”.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною

Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив на засіданні 28 квітня 2025 року.

Повідомляється, що підставою для ухвалення рішення стало застосування до власника істотної участі в АТ “МІБ” Порошенка ознаки небездоганної ділової репутації через накладені на нього санкції.

Зауважимо, 60% акцій Міжнародного інвестиційного банку належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% – його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від “БПП” – Ігор Кононенко.

Нагадаємо,12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно якого на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.

Депутати намагалися зірвати засідання

У регуляторі зауважили, що засідання Комітету проводилося в дистанційному форматі. На ньому були присутні адвокат Порошенка та представник АТ “МІБ“.

Але народні депутати України від партії “Європейська солідарність“ прибули до будівлі НБУ та вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні

"Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі “5 каналу“ та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу Комітету. НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували", - наголосили в регуляторі.

Раніше НБУ оштрафував АТ"Міжнародний інвестиційний банк" на 20,5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення перевірки клієнтів, незастосування у діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора. При цьому в НБУ відкинули звинувачення у нібито "політичному переслідуванні опозиції" та "виконанні вказівок влади".

НБУ вже визнав небездоганною репутацію польського акціонера Ідея Банку Лєшека Чарнецького. Ця історія закінчилася тим, що йому довелося продати банк Сергію Тігіпку.

Що каже Порошенко

"Насправді розгляд питання про «небездоганну репутацію» свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення", - заявив Порошенко.

Він вважає, що тут вже йдеться не про його репутацію — а про репутацію НБУ, про репутацію цілої держави.

"Незаконні дії НБУ і його голови Пишного, який є другом голови ОП Єрмака, є черговим етапом зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції. Хоч насправді це створить проблеми самому Нацбанку і Україні", - переконаний Порошенко.