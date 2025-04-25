Марина Порошенко подала позов до суду про поділ майна подружжя: що відомо про справу

Марина Порошенко, депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", дружина п'ятого президента України Петра Порошенка, звернулася до суду з проханням про поділ майна подружжя.

Ухвала про відкриття провадження під номером 2/134/256/2025 у цивільній справі зареєстрована в судовому реєстрі 28 березня 2025 року.

Суддя Крижопільського районного суду Вінницької області Швець Л.В. призначила підготовче засідання на 11:00 29 квітня.

"Оскільки даний спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн , що перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2025 рік 757 тис. грн – ред.), тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін", — йдеться в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі LIGA.net сказав, що не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів випливає, що позов не означає розлучення Порошенків: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

Санкції проти Петра Порошенка

Указом президента України від 12 лютого на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції як на фізичну особу, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань, обмеження участі у приватизації, заборону здійснення публічних закупівель, обмеження статутного капіталу, заборону на укладання будь-яких договорів, а також правочинів щодо цінних паперів, заборону виплати дивідендів та інших платежів на користь санкційної особи.

Ці заходи зупиняють можливості для бізнес-діяльності та фінансування, ускладнюють доступ до ресурсів і ринків, а також блокують реалізацію спільних проєктів, аби обмежити вплив і розвиток підсанкційної особи.