Марина Порошенко подала иск в суд о разделе имущества супругов: что известно о деле

Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, обратилась в суд с просьбой о разделе имущества супругов.

Постановление об открытии производства под номером 2/134/256/2025 по гражданскому делу зарегистрировано в судебном реестре 28 марта 2025 года.

Судья Крыжопольского районного суда Винницкой области Швец Л.В. назначила подготовительное заседание на 11:00 29 апреля.

"Поскольку данный спор носит имущественный характер с ценой иска 17 102 703 811,40 грн, что превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 2025 год 757 тыс. грн – ред.), поэтому данное дело подлежит рассмотрению в порядке (вызовом) сторон", — говорится в постановлении об открытии производства по делу.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net сказал, что не может больше рассказать, чем сообщается в судебном реестре. Из его слов следует, что иск не означает развод Порошенко: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

Санкции против Петра Порошенко

Указом президента Украины от 12 февраля на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции как на физическое лицо, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств, ограничение участия в приватизации, запрет осуществления публичных закупок, ограничение уставных капиталов, запрет на наложение любых запрещение выплаты дивидендов и других платежей в пользу санкционного лица.

Эти меры останавливают возможности для бизнес-деятельности и финансирования, затрудняют доступ к ресурсам и рынкам, а также блокируют реализацию совместных проектов, чтобы ограничить влияние и развитие подсанкционного лица.